Contratto scuola, Zangrillo: "Ci consente di guardare al futuro con fiducia"

Il contratto 2022-2024 della scuola, firmato all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, "riguarda 1 milione e 200mila dipendenti pubblici che si occupano della formazione e della crescita delle nuove generazioni. È importante per il tipo di comparto di cui stiamo parlando e che ci consente di guardare al futuro con fiducia". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.