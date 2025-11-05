Logo Tgcom24
Contratto scuola, Zangrillo: "Ci consente di guardare al futuro con fiducia"

Le parole del ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo

05 Nov 2025 - 21:16
01:19 

Il contratto 2022-2024 della scuola, firmato all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, "riguarda 1 milione e 200mila dipendenti pubblici che si occupano della formazione e della crescita delle nuove generazioni. È importante per il tipo di comparto di cui stiamo parlando e che ci consente di guardare al futuro con fiducia". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

