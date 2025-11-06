Contrabbando di tessuti, la guardia di finanza sequestra oltre 2,3 milioni di metri

La guardia di finanza di Prato ha scoperto un vasto sistema di contrabbando di tessuti nel cuore del distretto industriale pratese. Oltre 2,3 milioni di metri di stoffa sono stati sequestrati nel corso di un'operazione che ha coinvolto anche autorità polacche e tedesche. Le indagini, partite dall'analisi dei flussi di merci provenienti dall'estero, hanno portato all'individuazione di un'azienda gestita da un cittadino di etnia sinica, che importava tessuti dalla Cina eludendo dazi doganali e IVA. La rete si avvaleva di triangolazioni commerciali tra imprese "fantasma" in Polonia e Germania, con documenti di trasporto falsificati e fatture per operazioni inesistenti. Il sistema di frode avrebbe consentito di evadere circa 1,3 milioni di euro di tributi. Le perquisizioni nei capannoni dell'impresa e al domicilio della titolare hanno portato al sequestro di oltre 21mila rotoli di tessuto e numerosi dispositivi informatici e documenti contabili. L'amministratore di fatto è indagato per contrabbando aggravato, trasferimento fraudolento di valori e dichiarazione fraudolenta mediante fatture false.