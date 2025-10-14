Logo Tgcom24
Conto alla rovescia per "This is me" con Silvia Toffanin

Appuntamento a mercoledì 15 ottobre, in prima serata su Canale 5

di Silvia Carrera
14 Ott 2025 - 19:08
00:56 

Ormai manca poco: mercoledì 15 ottobre, in prima serata su Canale 5, Silvia Toffanin torna con la seconda edizione di "This is me", prodotto per Mediaset da fascino Pgt. Tre serate evento dedicate alla celebrazione del talento dei grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport: Laura Pausini, Flavia Pennetta, Deborah compagnoni, Zlatan Ibrahimovic, Christian De Sica, Eleonora Abbagnato, Alberto Tomba e molti altri ospiti.

