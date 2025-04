Continuano le operazioni di terra a Gaza, soldati e veicoli corazzati in azione nella Striscia

Un video dell'esercito israeliano mostra soldati e veicoli corazzati nelle ultime operazioni a Gaza. Secondo quanto affermato dall'Idf, nell'ultimo giorno l'aeronautica militare israeliana ha colpito oltre 35 obiettivi nella Striscia di Gaza. Tra questi un sito di produzione di armi nella zona centrale di Gaza e un sito di lancio di razzi. Intanto Hamas starebbe valutando una proposta da parte di Israele per la liberazione di ulteriori ostaggi. Un funzionario del movimento palestinese ha affermato che il gruppo sta valutando una proposta israeliana per un cessate il fuoco di 45 giorni in cambio di 10 ostaggi, riporta Times of Israel.