Continua la passione di Cesare Cremonini per il sax: "Sono carico a palla"

In sole cinque settimane di studio il cantante ha fatto enormi progressi
Cesare Cremonini continua a condividere con i fan la sua nuova passione per il sax. A cinque settimane dall’inizio dello studio, l'artista si mostra sui social mentre suona con sorprendente padronanza, ricevendo apprezzamenti per l'impegno e la costanza. I video pubblicati mostrano una crescita evidente e un entusiasmo contagioso, segno che la musica resta per lui un terreno di continua scoperta, anche al di fuori della scena pop tradizionale.
