Conti pubblici, Italia in cima alla classifica europea

Roma l'unica capitale con numeri migliori di quelli indicati nel piano di bilancio. Male la Francia. L'agenzia di rating Fitch boccia i titoli di Parigidi Giulia Ronchi
Mentre la Francia viene declassata dall'agenzia di rating Fitch, l’Italia mostra conti pubblici non solo sono in linea con gli impegni presi con l’Europa all'interno della procedura del nuovo patto di stabilità, ma il Paese è in cima alla classifica delle nazioni europee che maggiormente hanno rispettato le promesse fatte a Bruxelles.
Commenti (0)