Conte: "Maggioranza assiste confusa a ciò che accade nel mondo"

"La maggioranza di governo assiste confusa a quel che sta accadendo in Europa e nel mondo. Litigano sull'invio o meno di armi. Meloni fa il pesce in barile. Ma secondo voi è possibile andare a vertici a Parigi, vertici a Londra e gli italiani non sanno che posizione sta portando la nostra presidente del Consiglio?" Giuseppe Conte va all'attacco del governo e dell'equilibrismo di Giorgia Meloni tra Trump e Zelensky, a capo di una maggioranza divisa sulla guerra in Ucraina e sul ruolo dell'Europa.