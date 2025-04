Conte dal palco: "L'alternativa parte da qui"

Il lungo corteo, la piazza gremita, l'ovazione per Giuseppe Conte, che rivendica la grande partecipazione alla manifestazione anti-riarmo: "Un successo - dice - frutto della nostra coerenza".Oltre 100 mila partecipano a Roma alla manifestazione “No riarmo” secondo gli organizzatori del Movimento 5 stelle. Prima il corteo per le vie della Capitale, poi i Fori Imperiali gremiti in nome della pace.