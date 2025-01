Consulta: nuova fumata nera, corsa contro il tempo

Nuova fumata nera in Parlamento. Per l'elezione dei quattro giudici costituzionali mancanti è corsa contro il tempo. Dopo la tredicesima votazione che si è chiusa con 377 schede bianche, 15 nulle e 9 voti dispersi, spunta l'ipotesi di una nuova convocazione delle Camere in seduta comune da fissare in settimana, presumibilmente giovedì, per tentare di ricostituire il plenum in vista della camera di consiglio della Consulta, fissata lunedì 20 gennaio, come ultima data utile per la decisione sull'ammissibilità dei referendum abrogativi. Una possibilità che - a quanto riferiscono fonti parlamentari - con il passare delle ore si fa però sempre più lontana. Spartiacque sarà la conferenza dei capigruppo convocata a Montecitorio: lì si deciderà se fissare una nuova votazione giovedì, ma solo dopo aver trovato la quadra per un accordo complessivo su tutti e quattro i nomi. Accordo che al momento non c'è.