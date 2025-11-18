Consiglio supremo di Difesa, pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina

È durato oltre tre ore il Consiglio supremo di Difesa, presieduto dal capo dello Stato Mattarella, alla presenza della premier Meloni. Al tavolo tutti i ministri competenti, i vertici dell'intelligence e delle forze armate. La nota del Quirinale, diffusa al termine dell'incontro, conferma il pieno sostegno all'Ucraina. Roma è pronta a inviare il dodicesimo pacchetto di aiuti militari a Kiev, in linea con le iniziative dell'Europa e della Nato. Il governo si appresta, dunque, a varare un nuovo decreto.