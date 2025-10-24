Consiglio europeo, nuove sanzioni a Mosca"per bloccare l'import di gas naturale

Nuove sanzioni alla Russia e apertura a una revisione del Green deal. Sono i principali risultati del consiglio europeo, a Bruxelles. Un vertice concluso poco prima della mezzanotte, condensato in un solo giorno come ormai d'abitudine durante la presidenza del portoghese Antonio Costa. Nei confronti di Mosca varato il 19esimo pacchetto di misure, volte a bloccare l'import di gas naturale liquefatto e colpire il commercio di petrolio, reso ancora possibile grazie a navi che eludono le sanzioni. Una mossa in linea con le analoghe azioni decise da Trump, a conferma di una ritrovata intesa tra Washington e l'Unione europea, favorita anche dall'apprezzamento per lo sforzo diplomatico della casa bianca nella tregua a Gaza.