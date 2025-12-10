Logo Tgcom24
Caos in Congo, i ribelli entrano a Uvira | I missionari: "Hanno sparato anche ai bambini"

Il centro abitato, strategico dal punto di vista militare, è anche sede amministrativa del governo in quell'area

di Elia Milani
10 Dic 2025 - 19:22
01:32 

Torna il caos nel Sud Kivu, est della Repubblica Democratica del Congo. La città al centro della nuova ondata di violenza è Uvira, attaccata dalle milizie dell'M23, gruppo paramilitare da sempre sostenuto dal vicino Rwanda. Il centro abitato, strategico dal punto di vista militare, è anche sede amministrativa del governo congolese in quell'area. Panico tra i residenti e tra i missionari e le suore presenti in quei luoghi, che ci raccontano le violenze di queste ore: "La situazione è molto difficile. Hanno sparato a tutto andare. Sparavano di qua e di là, ci sono bambini morti".

