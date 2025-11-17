Congo, l'aereo del ministro esce di pista e prende fuoco durante l'atterraggio

Paura all’aeroporto di Kolwezi, nella Repubblica Democratica del Congo, dove l’aereo che trasportava il ministro delle Miniere Louis Watum Kabamba e la sua delegazione è uscito di pista durante l’atterraggio, prendendo fuoco pochi istanti dopo. Secondo quanto riferito dal consigliere per le comunicazioni Isaac Nyembo, il velivolo proveniva da Kinshasa ed è finito fuori pista nella fase finale della manovra. Subito dopo l’impatto, le fiamme hanno avvolto parte della fusoliera, rendendo necessario un intervento immediato. I circa 20 passeggeri sono stati evacuati rapidamente dall’aereo prima che l’incendio si estendesse. Nonostante la distruzione di bagagli e parte della cabina, tutti i membri della delegazione sono riusciti a mettersi in salvo. Il consigliere ha confermato che nessuno tra i presenti risulta ferito in modo grave. La missione del ministro e dei funzionari prevedeva un sopralluogo alla miniera di Kalondo, nella provincia di Lualaba, dove sabato si è verificato un grave incidente costato la vita a 32 persone.