Confermata l'immunità a Ilaria Salis, applausi nella Plenaria di Strasburgo

Nella plenaria del Parlamento europeo, che ha confermato, a Strasburgo, l'immunità parlamentare di Ilaria Salis con 306 voti a favore, 305 contrari e 17 astensioni, contro la richiesta delle autorità ungheresi di sospenderla, si è alzato un applauso alla proclamazione del risutato. Il voto si è svolto a scrutinio segreto e conferma la posizione della commissione Affari giuridici (Juri), che aveva votato contro la sospensione dell'immunità dell'eurodeputata italiana, accusata dalla magistratura ungherese di atti violenti nei confronti di manifestanti neonazisti a Budapest nel 2023.