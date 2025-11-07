Conferenza sulle dipendenze, Mattarella: "Contro le droghe serve un impegno corale"

Due giorni di dibattiti e di confronto al massimo livello, coinvolgendo il maggior numero possibile di realtà. È cominciata la VII Conferenza nazionale sulle dipendenze, organizzata dalla Presidenza del Consiglio. Presenti le più alte cariche dello Stato, a cominciare dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a testimonianza di quanto il tema sia importante e al tempo stesso delicato."La tragedia delle dipendenze richiede un impegno consapevole, un impegno costante nella determinazione, richiede anche un impegno corale", ha detto il Capo dello Stato. Sul tavolo non solo le questioni legate al consumo di sostanze stupefacenti: la conferenza amplia lo sguardo analizzando tutte le forme di dipendenze, come quelle da gioco, la ludopatia o ancora quelle provocate dai social o da un uso scorretto della Rete."Servono risposte coraggiose, concrete e lungimiranti" ha detto Giorgia Meloni. Al centro del dibattito anche il ruolo dei media e dell'importanza dei mezzi di comunicazione nel trattare il tema delle dipendenze.