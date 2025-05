Conclave, in Piazza San Pietro spunta Romeo: il cane vestito da Papa

Tra i fedeli in Piazza San Pietro in attesa della fumata del Conclave c'è anche Romeo, un barboncino nero completamente vestito da Papa, con tanto di mitra in testa. A tenerlo in braccio è Maryl Espinero, che è venuta apposta dalla Florida con la famiglia per assistere all'elezione del Pontefice. "Lo travesto spesso e gli piace, per questa volta ho cercato su internet un costume da Papa ed eccoci qui", racconta sorridente. E sul Conclave la padrona di Romeo ha le idee chiare: "Prego per i cardinali e spero scelga il nome di Joseph (Giuseppe)".