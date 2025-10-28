Compleanno di Eros Ramazzotti, la dedica di Ultimo: "Auguri papà"

Eros Ramazzotti festeggia 62 anni e riceve un messaggio speciale da Ultimo. Il cantautore romano, con cui aveva condiviso il palco del Festival di Sanremo 2023 durante la serata delle cover, ha voluto omaggiare l'artista su Instagram. Pubblicando un video di qualche mese fa che li ritrae insieme, Ultimo ha scritto semplicemente "Auguri papà". Un gesto affettuoso che conferma il legame profondo nato tra i due dopo la loro intensa esibizione sanremese, un momento rimasto nel cuore dei fan di entrambi.