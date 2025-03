Como, sequestrati 410 kg di derivati da cannabis

Padre e figlio sono stati indagati dalla Guardia di finanza di Como per importazione illecita di ingenti quantitativi di cannabis dalla Svizzera. Per eludere i controlli delle forze dell’ordine gli indagati, dal loro ingresso fino al luogo di destinazione dei relativi carichi, attuavano il metodo della cosiddetta staffetta, ossia percorrendo il tragitto a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro, in modo da permettere al primo veicolo di effettuare la "bonifica" del percorso e verificare l'eventuale presenza di posti di controllo. Complessivamente, nel corso delle indagini sono stati sequestrati quasi 410 kg di infiorescenze, oli e resine derivati dalla cannabis e panetti di hashish, di cui oltre 280 kg, a seguito di analisi chimico-tossicologiche, con principio attivo di THC oltre al valore consentito