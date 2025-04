Como, fermato turista con 70mila euro in auto al Valico di Brogeda

Al Valico autostradale di Como-Brogeda finanzieri del gruppo Ponte Chiasso e funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno fermato un turista straniero sorpreso in possesso di quasi 70mila euro nascosti in un vano dell'auto. Si tratta di un cittadino albanese di 40 anni, domiciliato in Belgio e proveniente dalla Svizzera. Alla domanda di rito se trasportasse al seguito denaro o strumenti negoziabili per importo pari o superiore ai 10mila euro, il 40enne ha dichiarato di avere con sé circa 8mila euro. Ritenuta inattendibile tale dichiarazione e in considerazione anche dello stato di agitazione dell'uomo, gli agenti hanno effettuato un controllo più approfondito dell'auto. L'ispezione è stata eseguita da una squadra di finanzieri "cacciavitisti" e ha permesso di scoprire una cavità nel retro del vano portaoggetti al cui interno sono stati trovati diversi sacchetti in cellophane contenenti valuta, in euro e franchi svizzeri di diversi tagli, per un controvalore di 69.280 euro.Il fermato ha riferito che stava trasportando il denaro per conto di terzi, precisando che era destinato a suoi connazionali residenti in Albania. È stato sequestrato il 70% della somma eccedente il limite previsto per un importo pari a 42.375 euro.