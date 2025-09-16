Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Israele entra a Gaza

Come si è arrivati al massiccio attacco notturno

Operazione sferrata con mezzi di terra e aerei

di Giangiacomo Mazzucchelli
16 Set 2025 - 00:03
00:59 
video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri