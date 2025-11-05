Logo Tgcom24
Come palleggia il principe William al Maracanà

L'erede al trono si diverte a giocare a calcio in Brasile

05 Nov 2025 - 15:14
00:25 

Non solo beach volley: il principe William in Brasile si diverte anche giocando a calcio e sfoderando palleggi da vero fuoriclasse. L'erede al trono, infatti, è stato protagonista col pallone nel mitico stadio Maracanà assieme a un gruppo di allievi delle scuole calcio. Con lui c'era anche Cafu, ex terzino brasiliano di Roma e Milan. William si trova in Brasile per la cerimonia di premiazione per la fondazione che opera nelle attività ambientali "Earthshot".