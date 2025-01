Combattimenti in Congo: in migliaia in fuga verso il confine ruandese

Migliaia di persone sono arrivate al confine con il Ruanda per scappare dai combattimenti in corso in Repubblica democratica del Congo. Le forze di sicurezza congolesi hanno cercato di rallentare l'avanzata dei ribelli dell'M23, sostenuti dal Ruanda, che dicono di aver conquistato Goma mentre funzionari delle Nazioni Unite hanno riferito di violenze, saccheggi e cadaveri per le strade. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha avuto una conversazione telefonica con il presidente ruandese Paul Kagame e sollecitato un "immediato cessate il fuoco".