Coma_Cose, Francesca e Fausto si sono lasciati: il video dell'annuncio

Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli si sono lasciati mettendo fine a un sodalizio personale e professionale. I cantanti, che insieme hanno formato il gruppo Coma_Cose, hanno annunciato con un video sui social di voler procedere ognuno per la propria strada. Solo un anno fa era stato celebrato il matrimonio dopo nove anni di fidanzamento. Per Francesca e Fausto il lavoro "ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta", al punto che "abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere": sono le parole che hanno usato per annunciare la loro separazione. "Ora però è tempo di camminare da soli, ognuno per la sua strada e ritrovare noi stessi con la malinconia che si ha quando ci si lascia, ma con la consapevolezza di un mondo nuovo che ci si spalanca davanti. Grazie, è stato bellissimo", è la malinconica conclusione del loro messaggio.