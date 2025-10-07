Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
"Grazie, è stato bellissimo"

Coma_Cose, Fausto e Francesca si sono lasciati: finiti il matrimonio e il duo musicale

L'annuncio sui social dopo un anno di nozze. Addio dopo un decennio di sodalizio artistico. Annullati i concerti a Milano e Roma

di Rossella Russo
07 Ott 2025 - 14:15
01:38 
video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri