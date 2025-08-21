Logo Tgcom24
In Val D'Ala

Coltivava cannabis in giardino: arrestata una 55enne nel Torinese

La donna è accusata di coltivazione e detenzione per la cessione a terzi di sostanze stupefacenti

21 Ago 2025 - 10:48
00:47 

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino hanno arrestato - in flagranza di reato - una 55enne, cittadina italiana, con l’accusa di coltivazione e detenzione per la cessione a terzi di sostanze stupefacenti. L’operazione ha consentito di scoprire, all’interno dell’abitazione, 2 chili di marijuana già essiccata e confezionata e anche piccole quantità di cocaina e hashish. All’interno di una serra erano presenti, nel terreno pertinenziale, 22 piante di cannabis sativa in fase di coltivazione e circa 300 grammi di semi della medesima pianta, oltre a materiale (bilancino e materiale per la macinazione) strumentale alla commercializzazione dello stupefacente.

