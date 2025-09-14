Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LE IMMAGINI

Colpito un grattacielo a Gaza City, il video dello skyline

Secondo l'esercito, Hamas avrebbe installato nell'edificio apparecchiature di sorveglianza per monitorare i movimenti delle truppe nella zona, in modo da anticipare gli attacchi

14 Set 2025 - 11:43
00:40 
video evidenza
gaza city

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri