Coloni israeliani attaccano villaggi palestinesi in Cisgiordania

Immagini delle telecamere a circuito chiuso mostrano coloni israeliani che attaccano villaggi palestinesi in Cisgiordania. Nel villaggio di Taybeh, uomini con il volto coperto e armati di bastoni lanciano pietre e parlano in ebraico. Un altro video mostra un'auto in fiamme nella città di Kafr Malk. Il ministero della Salute palestinese ha dichiarato che tre persone sono state uccise dopo che coloni ebrei hanno assaltato una città nella Cisgiordania occupata. L'esercito israeliano ha confermato che i coloni hanno dato fuoco ad alcune proprietà nella città di Kafr Malk e ha dichiarato che cinque persone sono state arrestate