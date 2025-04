Colloquio Trump-Ursula, scommessa Meloni sui dazi

Il premier Meloni, arrivato a Washington, incontrerà Trump. Dopo il pranzo alle 12:05 (le 18:05 in Italia) nel Cabinet Room tra i due leader (chiuso alla stampa), un'ora è previsto un bilaterale nello Studio Ovale (con i reporter della Casa Bianca e i giornalisti italiani). Non è prevista una conferenza stampa congiunta al termine. I due leader discuteranno della questione dazi. Al tavolo con Trump Meloni, infatti, cercherà di convincere il tycoon della bontà delle offerte europee, a cominciare dall'azzeramento dei dazi sui prodotti industriali, auto comprese. In cambio c'è la promessa di più acquisti di armi e componenti americane, ma anche di più GNL targato Usa dopo l'abbandono del gas russo.