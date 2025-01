Codice di condotta per il "cliente modello" nei locali

Non porta armi o droga nel locale; neanche spray al peperoncino; si impegna a evitare comportamenti molesti e a non abbandonare bottiglie di vetro in giro. È "l'avventore modello" immaginato dal "Codice di condotta" che sarà affisso in bar e discoteche, alberghi e stabilimenti balneari, sale giochi e intrattenimento. Il Codice è previsto dalle "Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici", contenute in un decreto del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi pubblicato in Gazzetta Ufficiale.