DA BANDAI NAMCO

Code Vein II riscrive la storia nel 2026

Il seguito del gioco di ruolo di Bandai Namco vedrà la luce il 30 gennaio del prossimo anno.

25 Set 2025 - 09:12
