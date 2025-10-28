Cocaina, hashish e marijuana dalla Spagna: cinque arresti a Napoli

I carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli su richiesta della Dda partenopea, nei confronti di cinque persone indagate a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio e detenzione ai fini spaccio. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, i cinque arrestati facevano parte della stessa organizzazione criminale e hanno operato, dal gennaio 2019 al maggio 2020, nell'area della città metropolitana di Napoli, nell'hinterland partenopeo e casertano. Le indagini sviluppate dal Nucleo investigativo dei Carabinieri di Napoli e coordinate dalla Dda di Napoli hanno consentito di accertare l'operatività dell'associazione attraverso l'approvvigionamento di cocaina, hashish e marijuana provenienti dalla Spagna, e di individuare, quale modalità di trasporto e stoccaggio dello stupefacente, una società di Giugliano in Campania (Napoli), fittiziamente gestita al tempo da uno degli indagati. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati complessivamente circa 102 kg di droga.