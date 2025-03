Climate flip, ora il meteo cambia in fretta pure in Europa

Da periodi di estrema siccità a forti precipitazioni. Negli ultimi anni il fenomeno del climate flip cioè il rovesciamento rapido delle condizioni metereologiche - fa sapere l'ultimo studio della Ong Water Aid - sta colpendo con crescente intensità le città più popolose del pianeta. L’analisi in 112 metropoli ha rivelato che il 95% c'è una chiara tendenza verso condizioni più aride o più umide. Le conseguenze sono devastanti: inondazioni e siccità compromettono l'accesso all'acqua potabile.



Una situazione sempre più frequente che ora caratterizza non solo aree del Sud Est asiatico ma anche l’Europa in città come Madrid. Negli ultimi vent'anni la capitale spagnola ha registrato un'inversione climatica, passando da un regime prevalentemente secco a uno più umido.