Furto al Louvre: rubati i gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice

La struttura è stata evacuata ed è stata chiusa al pubblico "per motivi eccezionali"

di Paola Cambiaghi
19 Ott 2025 - 12:47
