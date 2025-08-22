Civitavecchia, droga nascosta tra abiti da sposa in un Tir

Nascondeva marijuana tra gli abiti da sposa. Per questo motivo la guardia di finanza di Roma ha arrestato un autotrasportatore bulgaro. La scoperta, avvenuta grazie anche al il fiuto del cane antidroga delle fiamme gialle Lyana, è stata fatta nel porto di Civitavecchia. Il Tir viaggiava su una nave proveniente da Barcellona. Il mezzo pesante trasportava anche medicinali e mangimi per animali. La droga sequestrata, se immessa sulle piazze di spaccio, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali profitti per oltre 450mila euro. Il trasportatore arrestato è stato trasferito nella casa circondariale Borgata Aurelia.