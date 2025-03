Civitavecchia, 18 ovuli di cocaina nello stomaco: arrestato corriere della droga

Un nigeriano di 40 anni è stato arrestato al porto di Civitavecchia mentre tentava di imbarcarsi per Olbia con oltre 280 grammi di cocaina. I finanzieri del Comando Provinciale di Roma sono stati messi in allarme dall’agitazione dell’uomo dopo che Jackpot, il cane antidroga, lo aveva puntato e hanno approfondito il controllo. Gli accertamenti medici hanno rivelato la presenza di 18 ovuli di cocaina nell'addome dell'uomo. L'uomo è stato arrestato per traffico di stupefacenti e portato in carcere.