Città del Messico, centinaia di persone in piazza per celebrare il "Cinco de mayo"

Centinaia di persone hanno celebrato il "Cinco de Mayo", l'anniversario della vittoria delle truppe messicane sulle forze francesi nella battaglia di Puebla del 1862. La rievocazione che si svolge da anni in un quartiere popolare di Città del Messico è diventata una tradizione che si tramanda di generazione in generazione. Ogni anno, nella città di Puebla si tengono sfilate per commemorare la vittoria, con partecipanti vestiti con uniformi storiche dell'esercito francese e messicano. La giornata segna il trionfo del Messico il 5 maggio 1862, quando i soldati messicani respinsero le forze di Napoleone III nonostante fossero in netta inferiorità numerica. Nel 2023, il governo di Città del Messico ha dichiarato questa tradizione patrimonio culturale della città.