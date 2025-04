Cisgiordania, l'esercito israeliano fa saltare in aria la casa di un palestinese

Una colonna di fumo si è alzata dal villaggio di Deir Ibzi, vicino Ramallah, in Cisgiordania, dopo che le forze israeliane hanno fatto saltare in aria la casa di Mujahid Mansour. L'uomo era stato ucciso lo scorso 22 marzo durante uno scontro a fuoco, in cui aveva perso la vita anche un soldato israeliano e altre sette persone, tra militari e coloni, erano rimaste ferite. L'operazione, durata ore, rientra nella politica di demolizioni punitive adottata da Israele. Ma la madre di Mansour non si arrende: "Torneremo a vivere qui, anche solo in una tenda", ha detto dopo l'esplosione.