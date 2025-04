Cisgiordania, a Ramallah la marcia per celebrare la Giornata dei prigionieri palestinesi

I palestinesi hanno marciato nella città di Ramallah, in Cisgiordania, per celebrare la Giornata dei prigionieri nelle carceri israeliane. Molti tenevano in mano le foto dei loro parenti detenuti in Israele mentre si radunavano in piazza Manara. Gli attivisti palestinesi e i difensori dei diritti umani sostengono che le detenzioni di massa israeliane abbiano l'obiettivo di seminare la paura tra i più giovani, spezzando le comunità che continuano a sfidare il dominio militare di Israele, ormai al suo 57esimo anno. I detenuti palestinesi nelle carceri israeliane hanno dichiarato di subire regolarmente percosse, negligenza medica e fame. Durante il cessate il fuoco di due mesi, Israele ha rilasciato centinaia di palestinesi imprigionati in cambio del rilascio degli ostaggi tenuti da Hamas a Gaza.