Circondato per ore da coccodrilli, la notte da incubo di un pescatore australiano

Durante una navigazione solitaria al largo dell’Australia Occidentale, il pescatore Dave Hancock ha vissuto una notte da incubo. Dopo dodici ore di viaggio aveva infatti deciso di gettare l’ancora per riposare, ma la calma è stata interrotta da colpi sullo scafo: la barca era infatti stata circondata da cinque o sei coccodrilli. Mentre il maschio dominante del gruppo sorvegliava la poppa, gli altri per ore hanno nuotato e colpito l’imbarcazione. “È stato spaventoso”, ha raccontato Hancock, ancora scosso dall’incontro.