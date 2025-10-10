Logo Tgcom24
Circondato per ore da coccodrilli, la notte da incubo di un pescatore australiano

Dopo una lunga navigazione ha deciso di gettare l'ancora per riposarsi, ma...

10 Ott 2025 - 10:24
00:28 

Durante una navigazione solitaria al largo dell’Australia Occidentale, il pescatore Dave Hancock ha vissuto una notte da incubo. Dopo dodici ore di viaggio aveva infatti deciso di gettare l’ancora per riposare, ma la calma è stata interrotta da colpi sullo scafo: la barca era infatti stata circondata da cinque o sei coccodrilli. Mentre il maschio dominante del gruppo sorvegliava la poppa, gli altri per ore hanno nuotato e colpito l’imbarcazione. “È stato spaventoso”, ha raccontato Hancock, ancora scosso dall’incontro.