Cinema, Naomi Watts riceve la stella a Hollywood

Naomi Watts ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame, celebrando la sua carriera e ringraziando le persone che l'hanno sostenuta. Accanto a lei il marito Billy Crudup, il regista Ryan Murphy e altri amici. Ha dedicato parole speciali a Nicole Kidman, che ha inviato un messaggio, e al regista David Lynch, che le diede il ruolo rivelazione in "Mulholland Drive". Durante il discorso, Watts ha anche parlato del bilanciamento tra vita pubblica e privata e del suo impegno per la salute delle donne.