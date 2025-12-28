Logo Tgcom24
Spettacolo
Macron: "Piangiamo la leggenda del secolo"

Cinema, è morta Brigitte Bardot: aveva 91 anni

Il volto eterno del cinema francese e simbolo di libertà femminile"si è spenta lasciando un'eredità che va dal grande schermo alla difesa degli animali

di Massimo Cerri
28 Dic 2025 - 12:20
