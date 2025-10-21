Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
pranzo "bagnato"

Cina, si rompe l'acquario del ristorante: pioggia di pesci in sala

L'incredibile scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza

21 Ott 2025 - 12:25
00:22 

Un pranzo "bagnato" per i clienti di un ristorante cinese: un enorme acquario si è improvvisamente rotto, allagando l’intero locale e liberando decine di pesci vivi tra i tavoli. L’incredibile scena, ripresa dalle telecamere di sicurezza, è avvenuta in un ristorante di Fuzhou, nella provincia di Fujian. Mentre il personale era impegnato in cucina, il nuovo acquario installato da poco è esploso all’improvviso, riversando una vera e propria ondata d’acqua e di pesci nella sala. Nel video si vedono i clienti urlare e i dipendenti correre tra i tavoli per cercare di recuperare gli animali, che nuotavano spaesati sul pavimento. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro dei social in Cina: molti utenti hanno ironizzato sulla “velocità del servizio”, altri hanno commentato che “il pesce era talmente fresco da arrivare da solo al tavolo”.