Cina, "prendete quanti soldi volete": l'insolito premio aziendale diventa virale

"Prendete tutti i soldi che volete". Un'azienda cinese ha voluto premiare i propri dipendenti stendendo un tappeto di banconote su un enorme tavolo. Una volta scattato il via, c'era un limite di tempo per "afferrare" quante più banconote possibili. In totale, come premio di produzione sono stati stanziati 60 milioni di yuan, poco meno di 8 milioni di euro. La miglior prestazione è stata di un lavoratore che in 15 minuti è riuscito a portare a casa circa 13.500 euro. Il video, pubblicato sui social, è diventato virale.