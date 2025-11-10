Cina, poliziotta in moto travolge tre bambini durante un evento

Una poliziotta in moto ha travolto tre bambini durante un evento pubblico in Cina. Nelle immagini si vede l’agente perdere il controllo del mezzo e finire contro la folla, facendo cadere i piccoli a terra. I fatti si sarebbero verificati nella città di Suzhou, nella provincia di Jiangsu, l'8 novembre, durante il concerto "Peaceful China". Tuttavia, queste informazioni al momento non trovano conferme ufficiali. Sui social molti commenti sono decisamente critici in merito al comportamento dell'agente che, dopo l’impatto, sembra controllare le condizioni della moto piuttosto che quelle dei bambini.