Cina, misure drastiche contro l'obesità

La Cina dichiara guerra agli obesi: oltre il 50% della popolazione adulta è in sovrappeso, con una crescita costante prevista fino al 65% entro il 2030. Il governo ha lanciato un piano nazionale per promuovere abitudini alimentari sane, aprendo cliniche specializzate, coinvolgendo atleti olimpici come testimonial e pubblicando un manuale per la gestione del peso. Anche il sistema di sorveglianza statale potrebbe essere utilizzato per monitorare i cittadini. Il problema ha implicazioni economiche e sanitarie, con un aumento di malattie croniche come diabete e patologie cardiache