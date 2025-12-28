Logo Tgcom24
In Cina una missione spaziale per topi

Pubblicati i primi risultati degli studi: "I roditori in orbita si comportano diversamente"

28 Dic 2025 - 16:52
In Cina hanno organizzato una missione spaziale dedicata ai topi. Quattro roditori sono stati messi in orbita lo scorso 31 ottobre, sono rientrati sulla Terra 15 giorni dopo e sono stati monitorati 24 ore su 24. Ora sono usciti i primi risultati della ricerca: l'osservazione ha dimostrato che il comportamento degli animali che hanno intrapreso il viaggio è diverso rispetto ai loro corrispettivi terrestri: soprattutto una femmina che ha partorito subito dopo il rientro ha dimostrato particolare attenzione verso i cuccioli. Ora bisogna vedere se questi studi possono valere anche per specie più evolute. Per esempio noi umani.
 

