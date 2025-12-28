In Cina una missione spaziale per topi

Pubblicati i primi risultati degli studi: "I roditori in orbita si comportano diversamente"
In Cina hanno organizzato una missione spaziale dedicata ai topi. Quattro roditori sono stati messi in orbita lo scorso 31 ottobre, sono rientrati sulla Terra 15 giorni dopo e sono stati monitorati 24 ore su 24. Ora sono usciti i primi risultati della ricerca: l'osservazione ha dimostrato che il comportamento degli animali che hanno intrapreso il viaggio è diverso rispetto ai loro corrispettivi terrestri: soprattutto una femmina che ha partorito subito dopo il rientro ha dimostrato particolare attenzione verso i cuccioli. Ora bisogna vedere se questi studi possono valere anche per specie più evolute. Per esempio noi umani.