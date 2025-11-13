Cina, le fiamme divorano il tempio di 1.500 anni

Un violento incendio ha colpito il complesso del Yongqing Temple, nella città di Zhangjiagang, nella provincia cinese di Jiangsu. Le fiamme si sono sviluppate il 12 novembre e hanno rapidamente avvolto un padiglione a più piani, distruggendolo completamente. Nel video si vedono alte colonne di fumo e lingue di fuoco che avvolgono il tetto in legno, mentre i presenti osservano la scena da una distanza di sicurezza. Il rogo ha attirato numerosi residenti, che hanno filmato l’avanzare delle fiamme in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco. Secondo le autorità locali, non si registrano feriti. La struttura colpita sarebbe una replica in stile antico situata all’interno del complesso monastico. Il resto del tempio, fondato circa 1.500 anni fa durante il periodo della Dinastia Meridionale, è rimasto illeso. Le immagini hanno suscitato grande preoccupazione e tristezza tra cittadini e appassionati di patrimonio culturale, soprattutto per l'importanza storica e spirituale del sito. Le operazioni di ripristino sono attese nelle prossime settimane, mentre proseguono gli accertamenti sulle cause dell’incendio.