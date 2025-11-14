Cina, flop spettacolare: il SUV fallisce la scalata e danneggia tutto

L'impresa promozionale è finita nel peggiore dei modi. Sulle ripide scale della montagna Tianmen, in Cina, il grande SUV Chery Fengyun X3L ha tentato una salita pensata per mostrare robustezza e trazione. L'evento si è svolto a Zhangjiajie, nella provincia dello Hunan, durante una dimostrazione ufficiale. Il modello, un fuoristrada ibrido, ha cominciato la scalata tra barriere e ringhiere installate per la prova. Dopo pochi metri, però, qualcosa è andato storto. La fune di sicurezza, utilizzata per garantire stabilità, si è improvvisamente allentata e ha finito per avvolgersi attorno alla ruota destra. La ruota si è bloccata, la trazione è venuta meno e il veicolo ha iniziato a scivolare all'indietro. Un vero boomerang mediatico per la casa automobilistica cinese, costretta poi a scusarsi ufficialmente.