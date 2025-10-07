Logo Tgcom24
PANICO TRA I VISITATORI

Cina, crollo di massi a Yuntaishan: turisti in fuga

Al momento non è chiaro se vi siano stati feriti o se il sito sia stato chiuso

07 Ott 2025 - 14:10
00:44 

Un'imponente frana ha colpito l'area turistica di Yuntaishan, nella provincia di Henan, in Cina, scatenando il panico tra i visitatori. Le immagini, diventate virali sui social, mostrano un gruppo di turisti in fuga mentre enormi massi si staccano dalla montagna, sollevando una nuvola di polvere. Alcuni si trovavano vicino a una passerella panoramica. Al momento non è chiaro se vi siano stati feriti o se il sito sia stato chiuso. 

