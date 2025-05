Cina, 22 morti nell'incendio di un ristorante: le fiamme forse causate da una sigaretta

Secondo fonti ufficiali, le autorità nel nord della Cina hanno escluso l'ipotesi di una fuga di gas o di un rogo doloso come possibili cause dell'incendio in un ristorante di Liaoyang che ha causato la morte di 22 persone e spinto il leader del Paese Xi Jinping a chiedere maggiore attenzione alla sicurezza. Gli investigatori stanno esaminando le sigarette gettate e i cortocircuiti elettrici come possibili cause dell'incendio che è divampato intorno a mezzogiorno ed è stato alimentato dal vento forte e dagli arredi infiammabili.